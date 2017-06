Tunisie: Un combat résolu contre tous les passe-droits

L'Etat, garant de la justice et de l'équité, Car l'opinion attend de l'Etat, plus spécialement depuis la révolution démocratique, qu'il use de son autorité et de sa légitimité électorale pour garantir le respect des principes républicains, de justice sociale, d'égalité des chances et de respect de la loi qui sont les règles de la paix civile et la condition de son respect.

Les Tunisiens sont donc passionnés par la campagne que mène le gouvernement d'union nationale contre la corruption, la contrebande, la fraude fiscale et les malversations douanières, et souhaitent vivement que cela ne se limite pas à une simple campagne conjoncturelle, mais aille jusqu'à l'éradication du laxisme, des privilèges et des passe-droits.

Des transactions amiables qui inquiètent

D'où le doute qui les saisit lorsqu'ils perçoivent des bruits faisant état de relaxations, de manque de preuves ou de transactions amiables...

En fait, les «règlements à l'amiable» et les simples amendes pouvant, parfois, porter sur des sommes colossales, constituent des pratiques très courantes auxquelles recourent les services de la douane et l'administration fiscale dans la plupart des pays démocratiques. Et c'est des pratiques courantes en Tunisie, aussi bien avant qu'après la révolution. Mais ce que les citoyens craignent, c'est de voir les arrangements de coulisses favoriser le maintien d'un système corrompu qui ne cesse d'étendre ses ramifications. Un «système dans le système» qu'il est vital d'étouffer et d'éradiquer.

Contre l'impunité, pour l'éradication

Quand le Tunisien apprend que l'on envisagerait d'infliger à des barons de l'évasion fiscale et douanière ou de la contrebande et du trafic de change de simples amendes (quelles que soient leurs valeurs), il sent comme une odeur d'impunité et retombe dans le doute et le désespoir. Un sentiment qui sape sa citoyenneté et sa confiance en l'Etat démocratique et ses institutions.

Pourtant, dans le cas de Fathi Jenayah et Néjib Ben Ismaïl, l'amende en question pourrait atteindre le milliard de dinars, une somme avoisinant l'ordre de grandeur des emprunts contractés auprès du Fonds monétaire international.

Certes, on ne peut conclure à l'impunité totale, puisque l'Etat récupère son dû et inflige des amendes conséquentes renflouant le Trésor public, mais les coupables sont relâchés dans la nature pour rééditer leurs méfaits, sachant que les complices et corrompus ayant permis la fraude risquent d'échapper à la justice au profit d'arrangements administratifs. Alors qu'il est temps de donner un sérieux coup de balai dans les rangs des agents corrompus et de leurs rouages qui gangrènent certaines administrations publiques.