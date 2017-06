Tunisie: Les billets neufs de plus en plus rares

La qualité de nos billets de banque laisse à désirer. Ils sont, en majeure partie, sales et déchirés. Des fois, on a envie de les manipuler avec des gants tellement ils sont maculés et truffés de bactéries. Si le citoyen pointe du doigt la qualité de certains billets mis en circulation après la révolution, les banquiers mettent en cause le comportement du citoyen qui favorise l'usure prématurée de ces billets. Outre ce constat consternant, les billets de banque neufs se font de plus en plus rares dans nos transactions quotidiennes. On ne les voit que rarement en circulation. Les premiers servis pour les billets neufs sont les cadres de la banque et leur clientèle privilégiée.

Nos billets répondent aux standards internationaux

Il faut bien que le billet usé retrouve le chemin de la banque pour qu'il soit retiré et remplacé, mais ce n'est pas toujours possible. Un billet qui agonise sur le plan esthétique peut circuler indéfiniment, contribuant ainsi au transport rapide des bactéries et même de virus d'une personne à une autre. Le voyage que peut faire un billet de banque après son émission est comparé à une épopée. Il quitte la banque flambant neuf, beau à voir, mais retourne usé à son point de départ, après avoir fait un vrai parcours du combattant et sillonné plusieurs contrées. S'il est bien rangé dans un portefeuille, il gardera tout son charme et sa beauté, mais s'il est tout de suite froissé et mis dans la poche du pantalon, il connaîtra un autre sort et son usure est bien trop rapide.

Le billet de 5 dinars qui a été mis en circulation par la Banque centrale de Tunisie le 17 mars 2014 n'a pas tenu le coup et a très vite démontré ses limites en termes de qualité, selon le témoignage de certains citoyens. Une source qu'on a contactée à la Banque centrale réfute ce constat. «A l'instar de l'euro en Europe, nos billets sont fabriqués à partir de fibres de coton, ce qui les rend résistants à l'usure. Ils répondent aux standards internationaux en normes de sécurité, mais tout est question de culture, de mentalité et de comportement. Un billet de banque, c'est quelque chose de très important qui doit être rangé dans un portefeuille et non froissé et jeté dans l'une des poches du pantalon», souligne la même source qui pointe du doigt le comportement inconcevable des citoyens. «Certaines personnes n'hésitent pas à écrire dessus», conclut-elle.

S.O, un haut cadre dans une banque privée, nous confirme que la qualité des billets de banque n'a pas changé mais son usure est devenue plus rapide ces dernières années. Les premiers servis pour les billets neufs après leur émission sont les cadres de la banque puis sa clientèle privilégiée, ajoute-t-il. Le même avis est partagé par Nabil K, cadre lui aussi dans une banque privée. Il ajoute que certains clients exigent des billets neufs, lors des opérations de retrait, usant de leur amitié avec les caissiers et les chefs d'agence.

Quelles solutions préconiser ?

Dans l'une des études publiées en Europe en 2013, il s'est avéré que les billets d'euros testés servaient de refuge à 26.000 bactéries. Une récente étude menée en Suisse a démontré qu'un virus grippal peut survivre jusqu'à 5 jours sur un billet de banque. Aucune étude n'est disponible actuellement pour les billets en dinar tunisien, mais on peut deviner le résultat.

La mode actuellement est aux billets de banque en polymère, ils sont hygiéniques et écologiques, leur durée de vie est plus longue que celle des billets traditionnels. De plus, ils sont lavables et recyclables. L'inconvénient, leur fabrication est onéreuse. Le Canada a déjà opté pour ce type de billets.

Favoriser le payement dématérialisé par le biais de cartes bancaires, sensibiliser le citoyen pour mieux conserver les billets de banque et le mettre en garde contre les dangers encourus en raison de la circulation des billets sales, sont les conseils préconisés par certains de nos banquiers. Le remplacement des billets usés impacte l'économie du pays et constitue une charge qu'on peut éviter si le citoyen traite les billets neufs qu'il reçoit comme il se doit, note un chef de service dans une banque privée.