Ile Maurice: Elimination du trafic humain - «Maurice ne répond pas aux exigences»

«The Government of Mauritius does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking.» C'est ce qui ressort du Trafficking in Persons Report 2017. Ce rapport, publié par le département pour l'élimination du trafic humain des Etats-Unis, maintient, cependant, que le gouvernement fait des efforts significatifs pour atteindre les normes internationales.

Pour le département américain, le gouvernement mauricien ne fournirait pas d'abris appropriés et spécialisés pour les victimes de trafic humain. Surtout pour les victimes adultes. Mais cela ne s'arrête pas aux abris, le rapport déplore l'absence d'une agence étatique pour répondre aux besoins des victimes de ce mal. En sus, la lenteur du système judiciaire mauricien découragerait les victimes de poursuivre les trafiquants, selon le rapport.

Efforts

Cependant, le rapport salue les efforts faits par le gouvernement mauricien pour éliminer le trafic humain. Parmi ces efforts, le département américain contre le trafic humain mentionne la poursuite d'un tout premier suspect de trafic humain en cour sous l'Anti-Trafficking Law. Il salue aussi les efforts du gouvernement pour identifier les victimes de trafic.

Parmi les recommandations faites par le rapport, une surveillance plus accrue des employeurs de travailleurs étrangers. Il faudrait aussi une formation plus particulière des autorités concernées pour permettre l'identification de cas de trafic humain.