Ile Maurice: Convocation de Bryan Foo Kune au CCID - Bet on line passe à l'offensive

Développement à la suite de la convocation de Bryan Foo Kune aux Casernes centrales. N. S. Hussenee, l'avocat de la compagnie de paris Bet on line, a adressé une lettre à l'assistant commissaire de police Devanand Reekoye ce mercredi 28 juin 2017 où il exprime son étonnement que Bryan Foo Kune, le fils de Paul Foo Kune, ait été traité comme un témoin et non comme un suspect.

L'homme de loi demande au patron du Central Criminal Investigation Department (CCID) si Bryan Foo Kune est effectivement un «simple témoin». N. S. Hussenee a envoyé une copie de sa lettre au commissaire de police, Mario Nobin, au Directeur des poursuites publiques, Satyajit Boolell et à Navin Beekarry, directeur général de l'Independent Commission against Corruption, entre autres.

La convocation de Bryan Foo Kune

Après sa convocation au CCID le mardi 27 juin, Bryan Foo Kune a été autorisé à rentrer chez lui. Il a été entendu sur la plainte déposée par Bijaycoomar Greedharry, actuel Chairman de Bet On Line, en décembre 2015. Celui-ci, alors actionnaire de la compagnie, avait dans sa déposition affirmé n'avoir jamais signé deux résolutions du board. Plusieurs actionnaires de Bet on Line avaient aussi porté plainte pour usage de faux dans cette affaire.

L'avocat de la compagnie Bet on line écrit à Devanand Reekoye, chef du CCID, sur la convocation de Bryan Fo... by L'express Maurice on Scribd