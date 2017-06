Congo-Kinshasa: Toutes les boucheries de Bunia fermées

L'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage en Ituri, Lokadi Vonda Tabayi, signale déjà des conséquences de cette décision des bouchers. Il s'agit notamment de la suspension des activités d'abattage des bovins à l'abattoir industrielle de Bunia, susceptible d'occasionner sur le marché la circulation de la viande non contrôlée par les vétérinaires.

«En 2012, on a eu un massacre des bouchers du secteur Shevia. En 2017, deux autres bouchers du secteur Shevia [ont été tués]. Raison pour laquelle, nous avons décrété les jours de deuil et demandé aux autorités d'ouvrir une enquête», a expliqué le président du conseil d'administration de cette association, Baguma Kasa.

