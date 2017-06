Burundi: Première visite du nouvel envoyé spécial de l'ONU Michel Kafando

Michel Kafando est donc prévenu : la moindre critique pourrait lui valoir le même traitement, d'autant que Bujumbura en est déjà à son cinquième représentant spécial de l'ONU déclaré persona non grata, et ce sans aucune conséquence pour le régime.

Michel Kafando doit donc essayer de relancer la coopération avec les Nations unies et le gouvernement. Mais la situation est également très difficile sur ce plan. Bujumbura ne voulait plus entendre parler de son prédécesseur, Jamal Benomar.

Deuxième difficulté : cette visite survient alors que les relations entre l'ONU et le régime sont au plus mal. Accusé de graves violations des droits de l'homme depuis le début de la crise, le pouvoir burundais a réagi en décidant de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI).

