Togo: Querelle stérile

Les Gendarmes ont arrêté et détenu le leader d'un groupe de défense des droits estudiantins… Plus »

Deux meneurs étudiants ont été condamnés à un an de prison avec sursis pour des incidents causés sur le campus de l'université de Lomé. Une sanction que le ministre de la Fonction publique juge 'clémente' dans les colonnes de Forum de la Semaine. Il est vrai que la peine est légère au regard des chefs d'accusation, ajoute Le Médium : troubles à l'ordre public aggravé, destruction de biens publics et pillage !

Le magnan Libéré met en garde : cette querelle stérile risque de retarder le décollage des nouvelles communes au profit des calculs électoralistes et régionalistes. Plus vite les élections locales auront lieu et mieux ce sera pour tout le monde, conclut le journal.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.