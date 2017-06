Togo: Asky veut faire plus vite

Les Gendarmes ont arrêté et détenu le leader d'un groupe de défense des droits estudiantins… Plus »

Jusqu'à présent, tous les vols assurés par la compagnie étaient effectués au départ de Lomé. Une stratégie destinée à remplir les avions et à offrir des connexions rapides sur les vols d'Ethiopian à destination d'Addis Abeba, de New York et de Sao Paulo. Ethiopian est un partenaire technique et un actionnaire important d'Asky.

Selon les responsables d'Asky, ces nouvelles offres répondent au besoin de flexibilité des passagers et à la nécessité de réduire le temps de vol. Et c'est vrai que les clients ne sont pas enclins à poireauter en escale.

