Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang - Le Gabonais en Chine pour 80 millions d'euros ?

Selon Bild, l'attaquant international gabonais se rapprocherait d'un départ en Chine. Le Tianjin Quanjin aurait décidé de sortir l'artillerie lourde afin de recruter le meilleur buteur de la dernière Bundesliga. Shu Yuhui, le richissime président du club, serait prêt à proposer plus de 80 millions d'euros au Borussia. Si le montant se confirme, Aubameyang rentrerait dans le top 10 des plus gros transferts de l'histoire, à hauteur de James Rodriguez et des 80 M€ payés par le Real Madrid à Monaco en 2014.

Annoncé dans de nombreux grands clubs européens, Pierre-Emerick Aubameyang s'envolerait finalement pour la Chine, et plus précisément pour Tianjin Quanjian. L'attaquant du Borussia Dortmund est courtisé: PSG, Chelsea, Manchester United. Mais la Chine s'y met aussi, avec un club que nous connaissons bien.

