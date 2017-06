Togo: Les parlementaires togolais ont rejoint l'AIPP

L'Association Internationale des Parlementaires pour la Paix section Togo (AIPP-Togo) a été mis en place, ce mercredi à Lomé. Le bureau composé de cinq (5) membres est présidé par Mme Sabine GNAKOUAFRE.

Ce réseau s'est assigné pour mission de renforcer la culture de la paix par l'éducation et les sensibilisations, de promouvoir le développement économique et social, de respecter les droits de l'homme, d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, de favoriser la participation démocratique.

La présidente du Réseau des parlementaires pour la paix, section Togo, Mme Sabine GNAKOUAFRE dans ses propos a souligné que l'installation de ce Réseau au Togo constitue un moment de réflexion et d'actions à entreprendre pour accompagner les familles, les communautés et les Etats dans la résolution des mouvements et conflits et surtout la préservation de la paix à travers le monde.

« En effet, les crises sociopolitiques et économiques ont rendu la cohabitation très difficile avec des tensions ici et là à travers la planète. C'est ainsi que le réseau des parlementaires pour la paix a vu le jour dans la ferme volonté de jouer sa partition en faveur d'un monde radieux et prospère » a-t-elle déclaré.

Elle a affirmé que la paix est un ensemble de valeurs, attitudes, comportements et mode de vie qui rejette la violence tout en préservant les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les Etats.

Les membres de l'AIPP-Togo au cours de la rencontre ont pris la résolution de travailler ensemble pour la paix et le développement humain dans le monde.

L'ancien premier ministre, M. Gabriel Mensah Agbéhomey, pour sa part a invité les membres du réseau à comprendre leur mission. « Au-delà de la construction de la paix, vous offrez à l'Assemblée Nationale togolaise un instrument supplémentaire dans le cadre de la diplomatie parlementaire » a-t-il indiqué.