Togo: Et déjà, les députés retournent en vacances

Les Gendarmes ont arrêté et détenu le leader d'un groupe de défense des droits estudiantins… Plus »

On se rappelle seulement qu'ils ont voté la loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo, et le fameux projet de loi portant création des communes, pour ne citer ceux-là. Des membres du gouvernement ont été interpelés, dont le Colonel YARK en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, Cina Lawson, ministre des Postes et de l'Économie Numérique, Kossi Assimaïdou, ministre de la Planification du Développement.

Qu'ont fait concrètement les élus du peuple pendant ces trois mois ? Et pourtant, ils ont régulièrement eu leurs indemnités et diverses primes.

