Afrique: Le continent catholique compte un cardinal de plus

Le pape François a institué cinq nouveaux cardinaux mercredi, dont l'archevêque de Bamako, au Mali, Mgr Jean Zerbo.

Le chef de l'Eglise catholique a tenu mercredi après-midi à Rome un consistoire. Il s'agit d'une cérémonie au cours de laquelle le Souverain pontife nomme - « crée » - de nouveaux cardinaux. Pour l'occasion, il a élevé à cette dignité cinq évêques assez peu connus jusqu'ici sauf pour leur engagement, chez eux, en faveur des causes qui sont au cœur du pontificat du pape argentin aujourd'hui: les pauvres, le dialogue avec les autres religions, l'environnement etc...

Les cinq nouveaux cardinaux proviennent du Laos, d'Espagne, de Suède ou du Salvador. Mais c'est Mgr Jean Zerbo, archevêque de Bamako, au Mali, qui a le plus attiré l'attention, parfois à son corps défendant. Cet homme de 74 ans dirige un diocèse où les catholiques sont minoritaires, mais son engagement en faveur du dialogue avec les musulmans, la majorité au Mali, en a fait une personne très écoutée et respectée même dans la vie civile du pays.

D'ailleurs, pour l'occasion de réception des mains du pape de sa barrette, ce chapeau caractéristique des cardinaux, Mgr Zerbo s'est fait accompagner d'une forte délégation comprenant des officiels et de hauts représentants de la communauté musulmane du Mali. Dès l'annonce de son élévation, le gouvernement malien avait même salué « un honneur fait à toute la nation malienne par le pape François ».

Mais Mgr Jean Zerbo a aussi attiré l'attention ces derniers jours par de fâcheuses informations parues dans le cadre du scandale « swissleaks », faisant état de la possession de comptes bancaires en Suisse. Fin mai, l'Eglise catholique malienne avait démenti en bloc. Mais lundi dernier la presse italienne est revenue à la charge avec même le faux « scoop » d'une décision du pape François ayant rayé le Malien de la liste des prélats. Le Vatican, là aussi, a dû démentir.

En tant que disciples, il vous faudra « ouvrir les yeux sur la réalité de Jésus qui guide nos pas. Cette réalité n'est pas faite d'illusions et de mirages; elle est tout autre: elle est Croix, péché du monde, innocents qui souffrent et meurent de guerres et de terrorisme, esclavages niant leur dignité aux humains, camps de réfugiés ressemblant parfois plus à l'enfer qu'au purgatoire, rejet de tout ce qui ne sert plus y compris les hommes », a rappelé le pape aux nouveaux cardinaux. « Jésus ne vous a pas appelés à devenir "des princes" de l'Eglise », mais « à servir comme lui et avec lui. A servir le Père et les frères », a insisté le Saint-Père.