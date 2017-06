Libye: L'armée égyptienne a bombardé des véhicules transportant des armes

Ils partaient pour l'eldorado mais leur rêve s'est brisé entre Dirkou et Séguédine, dans le… Plus »

La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi. Depuis lors, des milices rivales se disputent le pouvoir et soutiennent deux autorités rivales, l'une basée à Tripoli et l'autre dans l'est du pays. Et l'Egypte qui est un pays voisin de la Libye ne cesse de mettre régulièrement en garde contre la possibilité de voir l'instabilité dans ce pays gagner l'ensemble de la sous-région. Ces mises en garde valent la peine puisque les autorités égyptiennes sont déjà confrontées aux djihadistes affiliés au groupe Etat islamique (EI), qui mènent régulièrement des attentats contre la police et l'armée.

« Des informations faisaient état de la présence d'éléments criminels qui s'apprêtaient à infiltrer la frontière ouest de l'Egypte à bord de véhicules 4X4 », selon un communiqué du porte-parole militaire, le colonel Tamer Al-Refai. « Des unités des forces aériennes ont décollé pour ratisser la zone frontalière (...) l'opération a permis de cibler et détruire 12 véhicules 4X4 chargés d'armes, de munitions et d'explosifs », ajoute le communiqué.

