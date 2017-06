Afrique: Le banquier Bilaly Diarra, promu Directeur général d'Orabank Guinée Bissau

En atterrissant à la tête d'Orabank Guinée Bissau, Bilaly DIARRA devra faire bouger les lignes et consolider les fondamentaux de cet établissement afin d'être parmi les banques les plus performantes du marché à Bissau. L'homme a du bagout et des veines pour apporter une bouffée d'oxygène à Orabank Guinée Bissau. Le sénégalais Bilaly DIARRA laisse une bonne impression sur la Lagune Ébrié où dit-on, il a abattu un travail de titan.

Le très discret et brillant banquier sénégalais , Bilaly DIARRA monte en puissance. Il dépose désormais ses valises sur la place financière de Bissau où il vient d'être promu nouveau Directeur général d'Orabank Guinée Bissau. Un gros challenge pour cet ancien employé de CBAO- AttijariWafa Bank Sénégal. Orabank avait réalisé une grosse prise en débauchant Bilaly DIARRA de son poste de Contrôleur interne à CBAO-Attijari Sénégal. Ce dernier avait pris ses quartiers à Abidjan depuis son départ de CBAO-Attijari et drivait le très stratégique département juridique du groupe Orabank.

