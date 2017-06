Burundi: Crise burundaise - Kafando réussira-t-il là où les autres ont échoué ?

Pas plus tard que le 15 juin dernier, le conseil des droits de l'Homme de l'ONU publiait un rapport pour le moins horripilant sur la dégradation des droits humains dans ce pays. Des exécutions extrajudiciaires aux disparitions forcées en passant par les tortures, avec en sus 400 000 réfugiés. Ainsi, peut-on dire, l'ONU qui tente de relancer le dialogue entre le pouvoir burundais et ses opposants, à travers Michel Kafando, n'est donc pas à sa première tentative.

Ensuite, en février dernier, l'ancien président tanzanien, Benjamin Mkapa, mandaté par la communauté des Etats de l'Afrique de l'Est (EAC) pour tenter d'asseoir à la même table de discussions le gouvernement burundais et l'opposition à travers des pourparlers d'Arusha, a avoué son impuissance à trouver un accord de sortie de crise et en avait appelé à un sommet des chefs d'Etat de la région qui l'ont mandaté, face au blocage du dialogue. Et depuis, c'est le silence radio de la communauté internationale sur la crise burundaise, alors que la répression meurtrière des opposants au régime ne connaît pas de répit.

Sous le vocable de "visite protocolaire", le nouvel émissaire onusien a plutôt démarré sa mission sur des chapeaux de roue, avec un calendrier pour le moins chargé. Rencontre avec le ministre burundais des Relations extérieures, Alain-Aimé Nyamitwe, ensuite, prise de contact directe avec le président Nkurunziza, puis cap sur la Tanzanie pour échanger avec son ancien homologue Benjamin Mkapa, facilitateur dans la crise burundaise et rencontre à Kampala avec le président ougandais Yoweri Museveni, principal médiateur dans cette crise, et enfin un déplacement au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour des séances de travail. C'est donc dire que c'est aux pas de charge que Michel Kafando se lance dans sa tâche de nouveau négociateur des Nations unies.

