Burkina Faso: Trois Etalons parmi les potentielles stars de la Ligue 1 française

Quelques années plus tôt, c'est un autre trio constitué de Jonathan Pitroipa (Rennes), Alain Traoré (Auxerre) et Bacary Koné (Lyon), qui avait porté haut les couleurs du Burkina Faso, prochain adversaire du Sénégal aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Déjà cadre chez les Etalons du Burkina Faso, avec lesquels il a joué deux phases finales de la CAN en 2012 et 2017, Traoré a réussi un très bel exercice la saison dernière, notamment en Europa League.

Brillant durant la seconde partie de la saison 2016-2017, avec le FC Nantes, où il est arrivé à la fin de la CAN 2017, Nakoulma faisait partie des meilleurs buteurs de son club. La confirmation est attendue au cours de cette saison où il va faire une préparation pleine et entière avec ses coéquipiers.

