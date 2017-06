Togo: Dama Dramani recadre les débats

Les Gendarmes ont arrêté et détenu le leader d'un groupe de défense des droits estudiantins… Plus »

Le bâtiment est haut de 22,4 mètres et coûte 113 200 000 000 yuan, soit une peu plus de 10 milliards de francs Cfa. Les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Jiangsu Nantong n° 3 Groupe de Construction S.A

8,5 hectares est la superficie de ce bâtiment situé au quartier Atchanté à Lomé. La construction même doit prendre 10 481,2 m2. Les différents compartiments sont : les offices des députés, l'office d'administration, la salle d'urgence de soins médicaux, le poste de gardien, le bureau de maintenance, le bureau de dépannage, le bureau de la logistique, les bureaux des nouvelles et documentations, le bureau du secrétariat général, les bureaux des services techniques ainsi que la salle de conférence et de débats.

« Je tiens à préciser que ce qui est construit ici c'est le fruit de la coopération entre notre pays et la chine. Le gouvernement togolais est partie puisque c'est sur notre sol et l'édifice est en notre faveur », a-t-il ajouté.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.