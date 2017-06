Burkina Faso: Coopération - Le Canada et le Burkina célèbrent 55 ans d'amitié

Exécution des hymnes nationaux des deux pays, témoignages de burkinabè ayant résidé au Canada et allocution de l'ambassadeur Vincent le Pape ont constitué les grands axes de ce cérémonial.

Selon le diplomate, en 150 ans, le Canada est devenu un pays qui valorise et soutient l'ouverture « l'ouverture aux gens, au commerce, à l'investissement, aux cultures, à l'innovation des idées ». Tout en présentant les valeurs de son pays, Il n'a pas manqué l'occasion pour magnifier l'excellente coopération entre son pays et le Burkina Faso, relation bilatérale âgée de 55 ans.

A l'en croire, la coopération canadienne est axée sur l'amélioration de l'accès à l'éducation, la lutte contre la pauvreté, l'accroissement de la participation des femmes au sein de l'économie, les changements climatiques et la sécurité régionale. Vinent le Pape a fait aussi savoir à l'assistance que le Canada est un partenaire de choix du Burkina dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) dans ses trois axes.

A titre illustratif, le Canada intervient dans ladite mise en œuvre, entre autres, avec le projet d'appui à la démocratie, le fonds canadien d'initiatives locales, l'appui substantiel au gouvernement concentré sur l'éducation de base et l'octroi de 650 millions de dollars soit plus de 286 milliards de F CFA pour favoriser l'accès à l'éventail complet des services de santé sexuelle et reproductive.

« Mais au-delà de l'appui dans le cadre de l'aide au développement du gouvernement du Canada, c'est aussi le dynamisme du secteur privé canadien qui contribue fortement à la croissance économique et à la création d'emplois au Faso. Les échanges bilatéraux de marchandises entre le Canada et le Burkina Faso ont augmenté de 25% de 2015 à 2016. Les chiffres pour 2017 seront en hausse » a révélé l'ambassadeur.

La ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Rosine Sori Coulibaly au nom du gouvernement a félicité le Canada pour la célébration des 150 ans de leur l'existence. Pour cette dernière, la coopération avec le Canada est longue et diversifiée : « Au Burkina, le Canada intervient dans plusieurs domaines tels celui de la transformation de l'économie à travers l'investissement dans le secteur minier, dans le secteur de l'énergie et la promotion du secteur privé. Il faudrait donc se féliciter de la qualité de la relation. C'est un partenaire efficace mais très calme. Nous nous sommes très contents. Au nom du gouvernement, je voudrai remercier encore le Canada pour tout l'appui qu'il apporte au Burkina Faso ».

La soirée s'est terminée par un cocktail avec à la clé une prestation live d'un orchestre de la place.