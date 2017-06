Congo-Kinshasa: Fosses communes au Kasaï - Des ONG avaient alerté la justice et l'ONU en avril

En début de semaine dernière, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, le prince Zeid, s'était dit consterné par des informations sur la création d'une milice créée pour soutenir les autorités dans la lutte contre les miliciens Kamuina Nsapu et responsable « d'horribles attaques contre les groupes ethniques luba et lulua ». Informations qui avaient été jugées inconcevables par le porte-parole du gouvernement congolais.

Trois fosses communes sont identifiées près du couvent de sœurs de Kamonia, une localité à 75 km au sud de Tshikapa, sept autres vers Sumbula, 150 km plus au sud non loin de l'Angola.

Mais quelques jours plus tard, la xénophobie monte d'un cran et se transforme en massacre. Selon ces ONG, plus de 200 personnes dont des femmes, des vieillards et des enfants sont tués. Leur seul crime est celui de parler luba.

Accusées de soutenir les miliciens Kamuina Nsapu, du nom de ce chef coutumier tué en août dernier après s'être soulevé contre les autorités de Kinshasa, ces populations lubaphones voient d'abord leurs maisons et leurs fermes incendiées. Début avril elles sont plus de 11 000 à chercher refuge dans la localité de Tshikapa, le chef-lieu du Kasaï.

Voilà quelques-unes des questions auxquelles l'enquête va devoir répondre. Mais à Tshikapa, chef-lieu du Kasaï, un collectif d'ONG, le Réseau des associations de promotion des droits de l'homme au Kasaï, avait alerté la justice congolaise et la mission de l'ONU au Congo fin avril déjà sur l'apparition de ces dix fosses communes et demandé l'ouverture d'une enquête indépendante.

