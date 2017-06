Madagascar: Lalatiana Ravololomanana - « Je ne me bats pas contre mon pays »

Albert Zafy, Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina et l'ancien premier ministre Camille Vital ont été absents. D'après ce qu'on en sait, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana sont à l'extérieur. Ce dernier a d'ailleurs été excusé par sa femme, Lalao Ravalomanana, invitée en sa qualité de maire de la commune urbaine d'Antananarivo.

Cela dit, je déplore ceux qui n'ont pas répondu présents à l'invitation parce qu'ils ont des divergences avec les dirigeants. On célèbre la fête nationale mais pas la fête du parti au pouvoir ». Toujours selon Lalatiana Ravololomanana elle « n'est pas en guerre avec la nation. Je suis opposante mais je me bats pour l'avenir et le développement du pays, pas contre le pays ».

Beaucoup de personnalités politiques ont assisté au défilé de la fête de l'indépendance malgré des absences très remarquées, notamment celle des opposants au pouvoir. Pour sa part, la conseillère municipale, Lalatiana Ravololomanana pense qu'il ne faut pas « confondre nos divergences avec les dirigeants et celles avec le pays. C'est en ma qualité de conseillère municipale que j'ai été invitée et c'est sous ce même titre que j'ai répondu présente à l'invitation », affirme-t-elle avant d'ajouter « Je ne juge pas les partis invités mais qui ne sont pas venus car ils ont leurs raisons.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.