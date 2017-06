Afrique: ONU - Vers une baisse du budget des opérations de maintien de la paix

Le Royaume du Maroc est actuellement un trait d'honneur économique entre l'Afrique et l'Europe. Et, le roi… Plus »

Les diplomates assurent que la baisse du budget a été calibrée et prend en compte les évolutions positives du maintien de la paix, mais les conséquences seront très fortes sur au moins trois missions : la Monusco en RDC qui perd 92 millions de dollars, la Minuad au Darfour qui devra faire avec 60 millions de moins ainsi que le Soudan du Sud avec une économie d'un peu plus de 100 millions.

Après avoir laissé planer la menace d'un shutdown, un accord a finalement été trouvé entre Washington et l'ONU. Le budget des opérations de maintien de la paix doit être réduit de 600 millions pour un budget total de 7,3 milliards de dollars. C'est moins que le milliard d'économie souhaité par l'administration Trump et cet accord doit encore être validé par l'Assemblée générale de l'ONU, ce vendredi. Toutes les missions seront touchées par cette baisse du budget, certaines plus que d'autres.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.