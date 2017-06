Burkina Faso: Accès des femmes aux métiers artistiques - Un colloque pour révolutionner les mentalités

announcement

L'institut Imagine organise, du 28 au 30 juin 2017 à Ouagadougou, un colloque sur la problématique de l'accès des femmes à une représentation égalitaire au sein des métiers artistiques. Venus de plusieurs corps de métiers, les participants auront à réfléchir au genre et à proposer un plan d'actions pour plus d'égalité homme-femme dans le cinéma, l'audiovisuel et le théâtre.

Selon l'institut Imagine, les femmes sont faiblement représentées dans la production cinématographique, audiovisuelle et théâtrale. En sus, peu d'entre elles arrivent à percer de façon remarquable quels que soient leur compétence et leur talent.

Pour améliorer la représentativité de la gent féminine dans ces secteurs culturels au Burkina Faso, l'institut tient un colloque, du 28 au 30 juin 2017, à Ouagadougou sur le thème : « Problématique de l'accès des femmes à une représentation égalitaire au sein des métiers créatifs, artistiques et culturels ». L'objectif est d'analyser et de comprendre cette situation afin de trouver des leviers pour des changements nécessaires. Le directeur général de l'institut Imagine, Gaston Kaboré, a fait savoir que la rencontre va contribuer à la transformation des perceptions et des mentalités au sein de la grande famille du corpus des professions de la culture. « Nous savons très bien qu'à talent égal et à compétence égale, la chance de percer pour les femmes est inférieure à celle des hommes. Cela n'est pas normal et nous devons faire en sorte qu'il y ait la place pour le mérite quel que soit le sexe », a soutenu Gaston Kaboré.

En outre, il a relevé que de nombreuses personnes sont intellectuellement convaincues de la nécessité de l'égalité homme-femme dans la vie de tous les jours, mais ont des comportements contradictoires. C'est pourquoi, a précisé le directeur général de l'institut, ce colloque se veut, dans une démarche sincère et de compréhension, un cadre pour mettre du contenu dans les attitudes et comportements qui soient concrets par rapport à la question d'accès des femmes aux métiers de la culture. Pour lui, les femmes ont des qualités et des expériences propres à elles. « Nous aimerions que dans les histoires qui sont contées, qu'il y ait une grande partie de leur perception du monde », a-t-il dit, tout en soulignant que dans ses productions, en tant que cinéaste, il a toujours souhaité qu'elles n'aient pas seulement des rôles secondaires.

De son avis, chaque acteur doit travailler à changer la donne. « C'est possible pour chacun d'arriver à faire quelque chose. C'est une révolution que nous voulons introduire et ce colloque est notre premier pas », a soutenu Gaston Kaboré. Au cours des trois jours de travaux, les participants échangeront sur les inégalités de genre et les expériences de promotion de l'égalité homme-femme, identifieront les pratiques inégalitaires majeures en cours dans le milieu professionnel de la culture. Aussi, ils élaboreront des stratégies et des actions à mettre en œuvre pour promouvoir un changement effectif.