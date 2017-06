Burkina Faso: Des parlementaires (UIP et UNICEF ) envisagent une stratégie multisectorielle pour l'enfance

L'Union interparlementaire (UIP) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) organisent, en collaboration avec l'Assemblée nationale et l'ONG Alive and Thrive, du 27 au 29 juin 2017, à Ouagadougou, un séminaire régional sur la promotion de la nutrition de la mère et de l'enfant en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Plus qu'une question de santé, la nutrition concerne plusieurs secteurs et est une priorité de développement dans lequel il faut investir pour profiter des retombées du dividende démographique pour les années à venir, selon un constat du Fonds des Nation unies pour l'enfance (UNICEF). Pour lever les barrières institutionnelles qui entravent les initiatives de lutte contre la malnutrition en Afrique, l'Union interparlementaire (UIP) et l'UNICEF unissent leurs efforts. C'est dans ce cadre que se tient, du 27 au 29 juin 2017, à Ouagadougou, un séminaire régional sur la promotion de la nutrition de la mère et de l'enfant en Afrique de l'Ouest et du Centre. Une rencontre qui voit la participation de parlementaires venus d'une vingtaine de pays d'Afrique.

A l'ouverture des travaux, la représentante-résidente de l'UNICEF au Burkina Faso, Dr Anne Vincent, a planté le décor en donnant un aperçu sur les formes de malnutrition, à savoir le retard de croissance, l'émaciation et l'obésité.

Pour elle, il est impérieux d'agir collectivement contre ce fléau qui impacte négativement le développement socioéconomique des pays africains. La première solution est d'investir dans la nutrition, car, a-t-elle précisé, un dollar injecté dans ce domaine engendre un retour sur investissement de 16 dollars. « Pour lutter contre ce retard de croissance et cette malnutrition qui impactent le développement des pays, il faut une approche multisectorielle », a précisé Dr Anne Vincent. Dans cette approche, les gouvernements doivent être les « champions de la nutrition » en mettant l'accent sur l'hygiène et l'assainissement, sur les activités génératrices de revenus au profit des femmes, sur leur éducation nutritionnelle et sur le renforcement des financements domestiques. « Chaque pays doit développer un plan multisectoriel comprenant des interventions à impact nutritionnel dans chaque secteur avec des acteurs bien définis », a laissé entendre la représentante-résidente de l'UNICEF.

Aux dires de Dr Anne Vincent, le rôle des parlementaires est capital dans le dispositif de lutte contre la malnutrition en Afrique. « Dans leur rôle législatif, ils peuvent travailler sur des lois qui améliorent la nutrition. Les députés sont aussi des gens de terrain qui peuvent travailler au niveau décentralisé pour faire appliquer les lois et faire des plaidoyers. Ils votent également le budget et il faudrait une ligne budgétaire consacrée à la nutrition élargie à plusieurs départements ministériels», a-t-elle souligné.

165 millions d'enfants affectés à travers le monde

Pour le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, la malnutrition est responsable de 30% de la mortalité infantile et affecte le développement de 165 millions d'enfants à travers le monde. Plus qu'un fléau qui tue les enfants de moins de cinq ans, elle est, selon lui, aussi un « obstacle majeur » au développement. « Elle empêche les enfants et les adolescents d'atteindre leur plein potentiel ; elle enferme des populations entières dans la vulnérabilité ; elle nuit à la productivité et grève les dépenses publiques ; elle perpétue le cycle infernal de la pauvreté », a-t-il déclaré.

A entendre le président de l'hémicycle, il convient de contribuer à un changement de paradigme au lieu de se lamenter d'un constat effrayant. De son avis, il y a lieu de placer la nutrition des enfants et de leurs mères au cœur des politiques de santé et de protection sociale dans une approche multisectorielle, de favoriser la généralisation des interventions qui ont fait la preuve de leur efficacité contre la malnutrition. « Il faut s'attaquer à la malnutrition de manière volontariste et faire du combat contre ce fléau une véritable opportunité de développement et de progrès social », a martelé Salifou Diallo.

Son institution, a-t-il promis, soutiendra les initiatives de l'UNICEF en matière de nutrition et s'engagera volontiers à faire le plaidoyer auprès des instances et acteurs concernés par la malnutrition aux fins de partager les conclusions du séminaire. Dans la même lancée, le représentant du président de l'UIP, Amadou Cissé, a réitéré l'engagement de l'institution à soutenir la promotion des droits de l'enfant. « L'UIP a fait de la protection de l'enfant un axe important de sa stratégie. En tant que parlementaires, nous sommes engagés pour une nutrition efficiente. Nous plaiderons pour des ressources financières importantes dans ce secteur, socle de tout développement socioéconomique », a relevé M. Cissé.

Le directeur-pays de l'ONG Alive and Thrive, Adama Thiombiano, a remercié le président de l'Assemblée nationale pour avoir accepté d'accompagner le combat en faveur de la nutrition en Afrique. Pour lui, la place du parlementaire est capitale dans ce combat d'autant qu'il peut influer sur les décisions inhérentes à la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance. Durant les trois jours de travaux, les participants vont s'imprégner des thématiques comme l'importance de la sécurité nutritionnelle pour le développement, les barrières liées à la nutrition, le rôle du parlement dans la promotion de la nutrition et la budgétisation de la nutrition.