Ile Maurice: Coupable de meurtre, Maxwell Gopal, 24 ans, sortira de prison à l'âge de 49 ans

L'apprenti maçon ajoute qu'il a roué la victime de coups avant de la violer. Jean Maxwell Gopal l'a par la suite agressée avant de jeter son corps dans le champ de canne. Il a été arrêté le lendemain et traduit devant la justice. L'accusation était représentée par Me Shakeel Bhoyroo, State Counsel.

Cette agression mortelle remonte au 8 juin 2012 à Palma Road, Quatre-Cocos. Dans sa déposition à la police, Jean Maxwell Gopal, âgé alors de 19 ans, raconte qu'il s'est réveillé vers 11 heures et a décidé de se rendre dans une plantation de légumes, où les femmes travaillaient. Son but, dit-il, était de les attaquer et de voler leurs bijoux. Mais cela a mal tourné.

