Ile Maurice: Pointe-aux-Piments - 123 caméras CCTV au centre récréatif Lady Sushil Ramgoolam

Le centre récréatif peut accueillir environ 12 000 personnes âgées annuellement. D'où le besoin de rehausser son système de sécurité.

Assurer la sécurité de ses occupants, soit des personnes âgées et autrement capables. C'est l'objectif du centre récréatif Lady Sushil Ramgoolam, qui sera doté d'ici peu de 123 caméras CCTV. Les compagnies intéressées ont jusqu'au 27 juillet pour soumettre leurs offres au ministère de la Sécurité sociale.

Ces appareils seront gérés par un centre de contrôle. Ils couvriront les endroits suivants : la piscine, l'entrée principale, l'auditorium, le hall d'entrée, les couloirs, le parking, les espaces verts et récréatifs et le stockage de carburant, les passages piétonniers, la salle à manger, la véranda et la salle de lecture.

Avant l'installation de ces caméras de surveillance, une visite guidée sera organisée à l'intention de ceux qui souhaitent participer à l'appel d'offres. Ils auront ainsi l'occasion de prendre connaissance des lieux où seront installées les caméras, y compris des endroits où seront connectés les câbles.

Durant les travaux d'installation de ces caméras de surveillance, la compagnie qui décrochera le contrat devra prendre toutes les précautions nécessaires dans les endroits occupés par les personnes âgées et autrement capables. Il est aussi prévu d'installer des pylônes de caméras CCTV. Des déclencheurs d'alarmes et un dispositif de détection de mouvement seront également installés. Quant aux images de caméras de surveillance, elles seront sauvegardées durant 50 jours.

Dispositif de détection

Une fois le contrat obtenu, l'entrepreneur aura 150 jours pour réaliser le projet. Au départ, 30 % du montant du contrat lui seront payés. Et il touchera 60 % à la fin des travaux. Les 10 % restants seront payés après l'échéance de la période de garantie d'un an contre les défauts.

En sus de fournir une garantie bancaire, l'entrepreneur sera appelé à payer 25 % de dommages du montant du contrat si les travaux d'installation sont mal faits. Le contrat d'installation sera résilié si l'entrepreneur est mêlé à des activités frauduleuses ou a stoppé les travaux sur le terrain.

Interrogé par l'express à propos de la décision d'installer des caméras de surveillance dans le centre, le président de la Mauritius Council of Social Service, Paramasiva (Dana) Chengan, déclare que la sécurité des personnes âgées et des autrement capables est très importante.

Ces centres sont des endroits où les vieilles personnes peuvent se rencontrer pour se distraire, souligne-t-il. Cependant, pour le développement de la génération à avenir, il faut qu'il y ait une synergie entre elles et les jeunes dans ces centres. Cela, afin qu'il y ait une meilleure compréhension de notre société, lâche-t-il.

Construit au coût de Rs 156 millions, le centre récréatif Lady Sushil Ramgoolam est le troisième dans son genre après ceux de Pointe-aux-Sables et de Belle-Mare. Il comprend entre autres 60 chambres doubles, une salle polyvalente, un auditorium, une piscine. Le centre peut accueillir au moins 12 000 personnes âgées et autrement capables par an.