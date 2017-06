Burkina Faso: Fête nationale du Canada - 55 ans de collaboration avec le Burkina célébrés

L'ambassade du Canada au Burkina Faso a célébré, le mardi 27 juin 2017 à Ouagadougou, le 150e anniversaire de la fondation de la République du Canada.

Le Canada célèbre sa fête nationale chaque 1er juillet. A cet effet, son ambassade au Burkina a convié, le mardi 27 juin 2017, des représentants des corps diplomatiques accrédités au Burkina et autorités nationales burkinabè à une cérémonie commémorative de cette date historique. C'est dans un cadre aux couleurs nationales de son pays que l'ambassadeur du Canada au Burkina, Vincent Le Pape, a reçu ses convives. Il a indiqué que cette fête renferme plusieurs sens. «Nous célébrons d'abord la fête du Canada qui se tient chaque 1er juillet et le 150e anniversaire de la fondation de notre pays », a-t-il affirmé dans son discours. Il a ensuite soutenu que cette journée s'inscrit dans le cadre de la commémoration du multiculturalisme qui a lieu chaque 27 juin et de la reconnaissance de 55 ans de collaboration entre le Burkina et le Canada. Cette cérémonie fut aussi une aubaine pour le diplomate canadien pour présenter brièvement à ses invités la politique étrangère de son pays.

A l'écouter, malgré les nombreux défis, le Canada a fait le choix d'axer sa politique étrangère sur les valeurs de paix et de prospérité. Ainsi, a-t-il déclaré, le Canada s'est engagé à soutenir la classe moyenne et les personnes qui travaillent pour en faire partie. Dans ce sens, une politique féministe d'aide internationale a été mise en place pour réduire la pauvreté et bâtir un monde plus inclusif, pacifique et prospère, foi de l'ambassadeur Le Pape. A ce propos, il a dégagé six champs d'action prioritaires de la nouvelle politique.

Il s'agit, entre autres, de l'égalité des sexes, la dignité humaine, la croissance au service de tous, l'action pour le climat, la gouvernance inclusive et la sécurité. Concernant les relations avec le pays des Hommes intègres, l'ambassadeur canadien a relevé des progrès réalisés au Burkina dans plusieurs domaines au cours de ces 55 ans de coopération bilatérale. Cette dynamique va se poursuivre, a rassuré Vincent Le Pape, avec le soutien de son pays à la réalisation du Plan national de développement économique et social (PNDES).

A titre d'exemple, l'ambassadeur a fait cas du projet Energie et croissance économique durable dans la région de la Boucle du Mouhoun d'une valeur de 17 milliards de F CFA. Un partenariat jugé efficace par la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Rosine Coulibaly. « C'est une coopération longue et diversifiée. Le Canada soutient notre pays dans les différents axes du PNDES à travers l'appui à la gouvernance politique y compris les questions d'appui à l'Assemblée nationale, aux droits de l'homme et des femmes », a-t-elle avoué. Dans le domaine du capital humain, a-t-elle poursuivi, le Canada est réputé pour son école nationale d'administration qui a formé de nombreux cadres burkinabè et qui est en partenariat avec l'Ecole nationale des régies financières (ENAREF). Elle a, en outre, précisé que le pays soutient le Burkina dans le domaine de la transformation de l'économie, dans les secteurs minier, énergétique et dans la promotion du secteur privé.