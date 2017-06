Togo: Maternité et dignité

Elever une famille est un souhait que caressent nombre de personnes qui travaillent. Pourtant, la grossesse et la maternité sont des moments particulièrement difficiles pour les femmes employées et leur famille. Les femmes enceintes et les mères qui allaitent nécessitent une protection spéciale pour empêcher les dommages à leur santé et à celle de leur enfant, et elles ont besoin d'un temps suffisant pour accoucher, se rétablir et s'occuper des nouveau-nés.

Par ailleurs, lorsqu'elles travaillent, les femmes enceintes et les mères qui allaitent ont t besoin d'une protection pour être assurées qu'elles ne perdront pas leur emploi, simplement en raison d'une grossesse ou d'un congé de maternité.

Une convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) prévoit un congé de maternité de 14 semaines et une série d'avantages financiers

Le texte demande également aux Etats qui l'ont ratifiée d'adopter les mesures nécessaires pour que les femmes ne soient pas contraintes d'accomplir un travail qui a été jugé préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ainsi que des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination.

Elle interdit également à l'employeur de licencier une femme pendant sa grossesse ou pendant son congé de maternité. A son retour, elle doit retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.

Le Togo n'a pas encore ratifié cette convention mais il s'apprête à le faire.

Deux experts de l'OIT sont actuellement à Lomé pour aider le pays à formuler un projet cohérent qui corrige les nombreuses lacunes juridiques et celles relatives au droit du travail.

Une fois ce travail achevé, le texte sera soumis au gouvernement puis aux députés.