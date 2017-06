Ile Maurice: Le groupe Leal inaugure un showroom BMW-MINI à la Réunion

Au sujet des voitures électriques, principalement la BMW i8, la 100e unité sera livrée à Maurice en septembre. A l'île sœur, les ventes tournent autour de 180 unités par an. «Cela s'explique par le nombre plus conséquent de prises électriques ici qu'à Maurice», a précisé Eric Leal, de la Réunion.

Le Leal Group affiche des chiffres positifs à la Réunion. A juin 2017, 55 BMW ont été vendues soit plus de 22 % du total, et 16 unités vendues pour MINI, soit 8 %. Pour Eric Leal, patron du groupe Leal, le marché réunionnais est intéressant.

Dans ce showroom, les berlines BMW, les BMW d'occasion et les MINI se sont côtoyées. L'espace comprend aussi des bancs de freinage et un espace de lavage entre autres. Les voitures seront prises en charge dès l'entrée du bâtiment et seront déplacées dans un ascenseur pour voitures.

