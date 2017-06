Burkina Faso: 136 policiers radiés - «Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison»

In fine, les marcheurs du jour ont dit confié leur sort au président du Faso c'est-à-dire qu'ils comptent désormais sur le chef de l'Etat pour que les lignes bougent en leur faveur : « pour redorer l'image de marque de cette institution policière noble et républicaine pour le Faso, il va falloir que le président se prononce à savoir la réintégration des 136 fonctionnaires de police ».

« Nous avons dénoncé ces malversations en 2011 et les autorités en son temps n'ont pas eu le regard attentif pour vérifier ce que dénonçons. Aujourd'hui l'histoire nous donne raison et l'autorité est restée silencieuse jusqu'au sommet notamment le président du Faso. Il ne dit rien sur cette injustice criarde que nous vivons depuis plus de cinq ans avec nos familles » a laissé entendre Mahamadi Tidiga, porte parole des radiés.

La marche des 136 radiés a débuté à la place de la nation sous une fine pluie. Pancartes et bandeau en main, ils ont arpenté l'avenue Gamal Abdel Nasser, la rue 3.111, l'avenue Nelson Mandela, l'avenue de la Nation, avenue de l'indépendance pour aboutir à la direction générale de la police nationale. Pour ces derniers, cette manifestation avait pour objectif de dénoncer le système car ils ont été révoqués arbitrairement en mars 2012. Et selon leur porte parole, cette marche visait tout simplement à demander à l'autorité leur réintégration dans la police au vu des récents cas de malversations sur les fonds des services payés au sein de la police nationale.

