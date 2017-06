Ile Maurice: Showkutally Soodhun - «Aret Kokin Nu Laplaz est anti-développement du pays»

Showkutally Soodhun a fait une visite du bateau Barracuda dans le cadre de la Journée internationale de l'hydrographique observée le 21 juin. La Hydrographic Unit du ministère du Logement et des terres a contribué à l'élaboration d'une carte hydrographique. Cette carte permettra aux bateaux de circuler librement dans les eaux et d'éviter les obstacles présents sous la mer. Une initiative pour réduire le nombre d'accidents en mer. Le bateau Barracuda va venir renforcer ce projet en testant la carte hydrographique.

Il a fait ressortir «qu'il n'est pas impossible qu'un jour on retrouve du pétrole ou plus dans notre zone économique exclusive. Seul l'avenir nous le dira».

En ce qui concerne la nécessité de rendre plus transparent l'accord signé entre l'Inde et Maurice, il affirme que Pravind Jugnauth a déjà répondu à cette question au Parlement. Le Premier ministre avait déclaré, le 16 juin, n'avoir «jamais eu l'intention de céder Agalega aux pays étrangers».

