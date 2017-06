Angola: Présentation d'un manuel sur les processus éducatifs et la réinsertion de l'enfant de la rue

Les salésiens de Don Bosco est une organisation internationale de l'Eglise catholique travaillant pour le développement des enfants et des jeunes, en particulier les plus démunis.

Le préfacé, signé par le Père Victor Cerqueira, supérieur des salésiens de Don Bosco, indique que le thème central du projet est l'exclusion sociale d'enfants, adolescents et jeunes, un phénomène historiquement présent dans toute société humaine, mais qui affecte crûment ceux qui vivent dans les zones en dégradation accentuées, de pauvreté économique et sociale.

Le document intitulé «Projet éducatif-pédagogique pour la réadaptation des enfants et adolescents de/dans de la rue» est destiné à illustrer le travail développé par les salésiens de Don Bosco à Luanda avec ce groupe vulnérable de la société angolaise qui vit et travaille dans les artères de la capitale, a-t-il expliqué.

Présenté par la professeure Bibiana Ferreira, le livre comprend 91 pages qui abordent divers sujets, mettant l'accent sur « Qui sont les enfants et les adolescents qui vivent dans la rue? » « La réponse salésienne », « Objectifs et résultats du projet éducatif », « Cartographie du travail réalisé avec les enfants et jeunes dans les rues « et « processus méthodologiques ».

La brochure, insérée dans le Projet éducatif du réseau salésien de Don Bosco, vise à systématiser la connaissance sur les mineurs des rues dans la capitale, ainsi qu'à détailler les étapes et choix techniques pour la réintégration familiale et dans la société de ces petits.

