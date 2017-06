Angola: L'éducation en faveur de l'engagement des moniteurs

Luena (Angola) — Le sens d'engagement et de responsabilité a été sollicité aux moniteurs durant la transmission des connaissances aux analphabètes dans le processus de l'enseignement et apprentissage de qualité.

La recommandation a été faite, jeudi, par le chef du département provincial en charge de l'Enseignement général de la direction de l'Education, António Manuel da Silva, dans un discours de clôture prononcé devant 119 moniteurs.

Le responsable a fait savoir qu'il était important que les facilitateurs cultivent la patience pour transmettre les connaissances de façon sage et amoureuse à l'apprenant, et améliorer l'enseignement et l'apprentissage.

"Je crois que les contenus exposés dans les modules I,II, III et des méthodes « Oui je peux », vont donner aux communautés, les éléments scientifiques, techniques et culturels, capables de créer les changements positifs dans la conscience de la population, dans la forme collective de prise de décision et dans l'amélioration des conditions de vie.