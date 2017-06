Maroc: Exposition majeure consacrée aux grands maîtres de l'impressionnisme à Rabat

Une exposition majeure consacrée aux grands maîtres de l'impressionnisme se tiendra en mai 2019 au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, a annoncé, mardi à Paris, le président de la Fondation nationale des musées du Maroc (FNMM) Mehdi Qotbi.

Dans une déclaration à la MAP, à l'issue d'une rencontre avec la présidente du Musée d'Orsay, Mme Laurence des Cars, M. Qotbi a indiqué que cette exposition regroupera de 80 à 100 oeuvres de peintres impressionnistes de renom comme Auguste Renoir, Claude Monet, Edouard Manet ou Paul Cezanne, exprimant ses remerciements à l'épouse du président français, Mme Brigitte Macron, pour son appui à l'organisation de cette manifestation artistique en terre marocaine.

La présidente du Musée d'Orsay s'est dite très heureuse de l'organisation de cet événement au Maroc et a mis en avant le rôle important que joue le Royaume pour la promotion de la culture et de l'art et le développement de la relation d'exception entre la France et le Maroc, a souligné M. Qotbi.

Soulignant l'intérêt particulier que porte SM le Roi Mohammed VI à la culture et à l'art, le président de la FNMM a fait savoir que la capitale du Royaume abritera en 2018 une exposition sur la modernité méditerranéenne regroupant des collections du centre George Pompidou, ainsi qu'une autre exposition en 2020 consacrée aux oeuvres d'Eugène de la Croix.

"Le soutien de SM le Roi Mohammed VI et l'intérêt particulier que le Souverain porte à la culture et à l'art sont pour nous des atouts indéniables et nous confortent dans nos démarches", a souligné M. Qotbi, ajoutant que les différentes manifestations qu'organise la Fondation nationale des musées du Maroc vont contribuer à faire de Rabat "une ville lumière et capitale de la culture".

Le président de la FNMM a indiqué en outre que l'exposition à Rabat des grands maîtres de l'impressionnisme s'inscrit dans le cadre du développement d'expositions internationales de grand renom au Maroc, comme celle qui avait accueilli en 2016 au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat une rétrospective d'Alberto Giacometti, figure emblématique du courant surréaliste.

"Face à Picasso", la toute première exposition marocaine consacrée au maître du XXe siècle, qui se tient du 17 mai au 31 juillet au Musée Mohammed VI d'art moderne et d'art contemporain de Rabat, connaît un franc succès avec plus de 18.000 visiteurs à ce jour, a indiqué M. Qotbi, précisant qu'elle réunit plus de cent œuvres -tableaux, sculptures, céramiques, photographies, dessins et estampes- issues des collections du Musée national Picasso-Paris.