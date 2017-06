Ile Maurice: Parlement - Les débats axés sur l'extradition

Sont également prévues lors de la séance parlementaire du vendredi 30 juin: la Private Notice Question du leader de l'opposition, la présentation de l'Outer Islands Development Corporation (Amendment) Bill par Purmanund Jhugroo, ministre du Local Government and Outer Islands et le débat en troisième lecture sur l'Appropriation Bill par le Premier ministre Pravind Jugnauth.

En effet, la séance parlementaire du vendredi 30 juin qui débute à 15 heures, sera, entre autres, focalisée sur la législation sur l'extradition. Celle-ci est prévue en deuxième et troisième lectures. Cette loi vient remplacer l'Extradition Act qui date de 1970. Auparavant, cette législation faisait la distinction entre les pays du Commonwealth et ceux qui ne l'étaient pas. La nouvelle version intègrera ces pays pour simplifier le processus d'extradition. Elle sera présentée par Ravi Yerrigadoo, Attorney General.

