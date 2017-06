Autre aveu de Parwiza Jeeva : un policier en uniforme, qui était en night shift, lui aurait remis un téléphone portable lorsqu'elle était en cellule au poste de police de Stanley, en 2005. «Ce sont des allégations graves», a fait ressortir le président de la commission. Parwiza Jeeva a souligné que c'est ainsi qu'elle a appris que c'est Peroomal Veeren qui avait retenu les services de Me Raouf Gulbul. «Il me guidait à travers les appels téléphoniques.»

Parwiza Jeeva a expliqué qu'elle a fait la connaissance de Peroomal Veeren début 2005 à travers un ancien détenu, un dénommé Iqbal Doomun. Son ex-mari avait proposé à ce dernier de s'installer chez eux à Beau-Bassin. Et l'ancien détenu aurait remis son numéro à Peroomal Veeren, qui aurait appelé Parwiza Jeeva à plusieurs reprises. Selon elle, son mariage battait de l'aile à l'époque... Et elle se serait aveuglément amourachée de Peroomal Veeren. «Linn koz mwa boukou manti. Linn amenn rol kontan mwa. Linn prézant mwa so mama, mé apré monn koné li ti pé servi mwa», a-t-elle fait comprendre. Leur «idylle» durera environ sept mois, soit jusqu'à son arrestation le 26 août 2005.

«Mo ti étoné kan monn trouv Raouf Gulbul.» Parwiza Jeeva a ensuite avoué que l'avocat lui a demandé de changer sa version, faute de quoi elle devra purger une peine de 45 ans en prison. Connaissait-elle l'avocat avant son arrestation ? Oui. Parwiza Jeeva a avancé qu'elle s'était déjà rendue au bureau de Me Raouf Gulbul en compagnie de la mère de Peroomal Veeren. Ce qui porte à croire que les liens entre Peroomal Veeren et l'avocat remonteraient à longtemps...

Le jour de son arrestation, Parwiza Jeeva a fait une première déposition au chef inspecteur Chitoo de l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU). Elle a incriminé Peroomal Veeren pour justifier la somme retrouvée en sa possession ce jour-là. Or, le lendemain, Me Raouf Gulbul s'est présenté au quartier général de l'ADSU comme étant son avocat. Pourtant, ni elle ni ses proches n'avaient retenu ses services.

