Niger: Le secteur économique dominé par les Petites et moyennes entreprises à près de 90%

Libreville — L'économie nigérienne, à l'instar de celle des autres pays africains est dominée par les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui représentent 90% de l'ensemble des entreprises du secteur moderne, contribuant de manière décisive à la cohésion sociale, à la création d'emplois, à la génération et à la redistribution des richesses et de revenus, a indiqué mercredi le ministre nigérien du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, M. Sadou Seydou.

Dans un message à l'occasion de la Journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises, le ministre Sadou Seydou a noté que les PME apparaissent aussi comme l'une des bases à long terme du développement économique et social. « C'est pourquoi les autorités nigériennes leur accordent une importance particulière. A cet effet, depuis le 16 décembre 2010, la Charte des PME a été adoptée et vulgarisée ».

Cette Charte des PME est un document juridique et institutionnel spécifiquement dédié à la promotion des PME avec pour objectifs de définir les PME ; de fixer les mesures de soutien à leur apporter et les avantages à leur concéder ; de déterminer les engagements qu'elles doivent prendre dans le cadre de leur reconnaissance ; de renforcer la capacité des dispositifs qui favorisent leur bonne gouvernance.

La Charte des PME a également pour but de définir le rôle et les responsabilités des différents acteurs dans la promotion et le développement des PME ; de mobiliser les ressources à leur apporter et de définir les modalités de suivi de la mise en œuvre de cette Charte.

Le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé a rappelé que depuis août 2011, il a été créé au Niger, au sein de son département ministériel une direction des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Entreprenariat, ce qui est révélateur de l'engagement des plus hautes autorités nigériennes.

Et en 2012, la Maison de l'Entreprise a vu le jour avec le soutien des partenaires techniques et financiers, en vue de faciliter les procédures de création d'entreprises, un des aspects touchant l'amélioration du climat des affaires où notre pays a fait un bond remarquable, passant de la 160ème à la 150ème place en 2017.

M. Sadou Seydou a par ailleurs indiqué que malgré les différentes actions entreprises par les pouvoirs publics, beaucoup reste à faire et les animateurs des PME ont une responsabilité historique à assumer dans le développement économique et social de notre pays dans un monde globalisé, caractérisé par une concurrence effrénée.

Il a, enfin, précisé que des défis restent à relever afin que les PME puissent jouer pleinement leur rôle de moteur de l'économie. Ces défis ont pour noms: l'accès à un financement adapté et durable ; l'accès substantiel au marché public ; le renforcement des capacités techniques et managériales des dirigeants et des employés des PME ; le renforcement d'un esprit de créativité et d'innovation afin de transformer nos produits agro-sylvo-pastoraux ; le respect des normes de qualité.