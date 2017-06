Congo-Brazzaville: Le Mojecra invite les gouvernants à initier une politique de promotion de la meilleure éducation des jeunes

Dans l'idée de conscientiser la jeunesse congolaise et renforcer la lutte contre la dépravation des mœurs, le Mouvement des jeunes congolais pour la réflexion et l'analyse, que préside Daniel Oba, a lancé le mardi 27 juin à Talangai, dans le sixième arrondissement, la campagne de sensibilisation sur l'éducation et la conduite des jeunes.

Cette première édition qui a concerné les jeunes des quartiers Petit-Chose et Ngamakosso a permis aux participants d'être informés de la recrudescence et du développement actuelle de certains comportements et habitudes antisociaux ainsi que de leurs conséquences dans la vie communautaire. Parmi ces inconduites l'on cite l'agressivité, l'impudicité, le suivisme et la manipulation juvénile, le mensonge, les bagarres inter-écoles, l'accoutrement et la mauvaise coiffure, l'occupation des cours d'école aux heures d'enseignement, le non-respect des autorités et des parents.

Parlant de stratégie à mettre en place pour contrer ces maux, le responsable du Mojecra a précisé qu'elle devrait indubitablement passer par l'éducation à la base et la moralisation des jeunes dans les différents quartiers. Ceci, en créant des espaces de communication pour le changement des comportements juvéniles. Car, c'est par l'éducation que nous préparons les jeunes à la vie active et à l'intégration sociale ou socioéconomique. « L'éducation prépare les bons citoyens, les bons patriotes. Elle enseigne aussi les règles de bonne conduite dans la société et transmet les règles du savoir être, les valeurs culturelles ainsi que celles de la vie communautaire », a indiqué, Daniel Oba avant d'insister sur le fait que l'avenir d'un pays repose sur une jeunesse bien éduquée. Parce qu'une jeunesse mal éduquée et vulnérable est vouée à l'échec et à toute sorte de manipulation.

Concluant son propos, le président de cette ONG, qui œuvre dans le cadre de l'éducation et la moralisation, a recommandé que soit initiée avant la rentrée scolaire 2017-2018, une politique de promotion de la meilleure éducation des jeunes, notamment des élèves dans nos écoles. Pour lui, l'initiative devrait concerner toutes les composantes du système éducatif national, à savoir : les élèves, les enseignants et les parents. « Il faut que nous créions les foyers de sagesse dans les quartiers et valoriser les cours d'éducation morale et civique. Parce que, l'éducation façonne l'homme pour l'intérêt de la société et pour son intérêt personnel. », a-t-il précisé.