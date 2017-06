Congo-Brazzaville: Comédie - Papa Loubamba a de la magie pour faire rire

Finalement, faire rire devient un petit jeu quand on a l'habitude de raconter des histoires aux incroyables digressions qui partent du réel pour s'envoler dans le surréalisme. La comédie est sa profession. Et dans ce métier de comédien, il n'a pas essayé de devenir un autre, bien au contraire, il a essayé de trouver sa personnalité, son propre chemin. Aujourd'hui, son nom résonne partout, d'où son sobriquet « Le tout-puissant Loubamba ». Papa Loubamba sera au mess mixte de garnison pour démontrer que la comédie est un art qui se vit avec passion. Ce spectacle sera précédé par un show musical avec quelques artistes de la place.

