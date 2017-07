Burundi: L'envoyé spécial de l'ONU en visite à Bujumbura

Plusieurs jeunes burundais rêvent de partir en Occident pour y travailler et y demeurer le restant de leur vie.… Plus »

Le Burundi traverse une grave crise politique émaillée de violences depuis la candidature en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé et sa réélection en juillet de la même année. L'ONU estime que ces violences ont déjà fait 500 à 2.000 morts, des centaines de cas de disparition forcée et de torture, et ont poussé à l'exil plus de 400.000 Burundais.

La visite du nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi a lieu alors que les relations entre Bujumbura et les Nations unies ne sont pas du tout bonnes. D'ailleurs, elles ont empiré après la publication en septembre 2016 d'un rapport d'experts onusiens attribuant à la police et aux forces de sécurité gouvernementales la responsabilité des violences qui déchirent le pays depuis le printemps 2015.

« Il s'agit d'une visite protocolaire, car le nouvel envoyé spécial vient pour rencontrer et faire connaissance avec le président Pierre Nkurunziza, se présenter pour un premier contact », a annoncé une source onusienne. Et avant de s'entretenir avec le chef de l'Etat burundais, Michel Kafando rencontrera le ministre burundais des Relations extérieures, Alain-Aimé Nyamitwe.

