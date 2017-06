Congo-Brazzaville: Ouenzé - Romi Oyo entame l'opération de réouverture des collecteurs d'eau

Rappelons que sous le label de la Fondation Harris Oyo dont il est le président d'honneur, l'initiateur de ce projet a déjà posé plusieurs actes humanitaires dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, notamment la remise des kits scolaires complets à plus de deux cents (200) élèves de Ouenzé, à l'occasion de la rentrée scolaire ; la prise en charge des enfants malades ; l'organisation des championnats de judo et de football...

L'objectif est de désherber et de curer, pendant dix jours, les caniveaux afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de ce quartier et de renforcer la lutte contre les moustiques, agents vecteurs du paludisme.

