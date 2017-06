Congo-Brazzaville: Recensement de la population - Le gouvernement s'emploie aux préparatifs de l'opération

La ville d'Owando dans le département de la Cuvette accueillera du 30 juin au 14 juillet 2017 un atelier sur la définition des indicateurs et de conception du plan d'analyse, du plan de tabulation et des questionnaires du 5ème recensement général de la population et de l'habitat en République du Congo.

Cette rencontre a pour objectif de finaliser le plan d'analyse et les questionnaires des ménages ordinaires et collectifs en vue de retenir la liste des indicateurs clés du recensement de la population et de l'habitat.

Cet atelier sera scindé en deux phases dont la première portera sur la finalisation du plan d'analyse et la définition des indicateurs clés et leur mode de calcul ; la seconde phase sera consacrée à la finalisation des questionnaires des ménages ordinaire et collectif.

Les cadres de l'institut national de la statistique membres de l'équipe technique permanente du recensement général de la population et de l'habitat prendront par à ce rendez-vous de même que des responsables de certaines structures techniques et des personnes ressources.

Organisé par le ministère en charge du Plan avec le soutien de l'African capacity building foundation (ACBF), cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités en statistiques, études prospectives et planification pour la lutte contre la pauvreté en République du Congo (RESPEC).