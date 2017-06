Congo-Brazzaville: Les adieux de la représentante de l'UNFPA

C'est dans ce cadre que les campagnes chirurgicales ont été organisées dans la capitale en collaboration avec l'hôpital Biamba-Marie-Mutombo. À toutes ces campagnes chirurgicales, Félix Kabange Numbi et Diene Keita étaient toujours présents pour non seulement réconforter les femmes opérées mais aussi appuyer ces initiatives encourageantes pour sauver la vie de ces femmes victimes des fistules obstétricales.

Diene Keita qui vient d'être affectée au Nigeria a eu à travailler dans une étroite collaboration et une parfaite entente avec Félix Kabange Numbi Mukwampa, lorsqu'il était ministre de la Santé publique. Les deux personnalités ont cheminé ensemble dans le domaine de la santé pendant près de cinq ans, soit de 2012 à 2016. Leur collaboration leur a permis d'aborder toutes les questions de financement de la planification familiale et de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.