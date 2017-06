Congo-Brazzaville: Artisanat - Fin de la formation des enfants en divers métiers

Au cours d'une cérémonie présidée par le directeur général des Affaires sociales, Christian Rock Mabiala, au siège du Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture (Projet Reiper), 33 participants ont reçu ce mercredi 28 juin leur certificat de participation à la formation.

Ce sont les différents ateliers d'apprentissage de la place qui ont servi de cadres pour cette formation qui a duré deux ans. Alliant connaissances théoriques et pratiques, ces formations ont porté sur douze métiers, à savoir la peinture, la menuiserie, la soudure, le garnissage, la couture, la coiffure hommes et dames, la mécanique auto, le froid et la climatisation, la pâtisserie, la vulcanisation et la restauration.

La première prise de parole était celle du coordonnateur adjoint du Reiper, Ferdinand Ngatali, qui a salué la présence des partenaires, et s'est félicité de leur appui dans le cadre du projet intitulé « Vers le renforcement des capacités des acteurs locaux en faveur de la protection de l'enfance au Congo », projet financé par l'Union européenne, et porté par Triangle général humanitaire dont le Reiper est le partenaire de mise en œuvre.

Le directeur assistance et conseil à l'Agence nationale de l'artisanat (ANA), François Brunel Moundah, était le deuxième orateur qui, après avoir salué la clairvoyance du Reiper, a exhorté les apprenants à plus d'ardeur au travail et au sens de responsabilité. « Nous disons surtout aux enfants que pour, nous un artisan est une entreprise. Ces enfants sont désormais des entrepreneurs. Aux parents qui ont suivi les enfants, nous leur demandons de les accompagner. Quant aux maîtres artisans, au lieu de les abandonner, ils doivent toujours être à côté d'eux ».

Enfin, prenant la parole en dernier lieu, après la remise des certificats aux heureux récipiendaires, le directeur des affaires sociales a remercié vivement le Reiper, Triangle et les enfants, et demandé aux partenaires de les accompagner sans faiblir, jusqu'à ce qu'ils deviennent, « avec leurs trente-trois projets », de réels entrepreneurs.