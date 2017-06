Congo-Kinshasa: Grand Kasaï - L'Unicef déplore la situation des enfants victimes de la crise

Dans un communiqué de presse, l'Unicef tire la sonnette d'alarme sur les conflits dans le Grand Kasaï qui constituent «une catastrophe croissante pour les enfants».

La violence qu'a connue les populations de cette partie du pays a contraint plus de cent mille enfants à fuir leur foyer. Ces enfants, fait savoir l'Unicef, sont maintenant confrontés à un avenir incertain. « Le déplacement les a éloignés de leurs maisons, les a forcés à quitter l'école et les rend vulnérables à la malnutrition et à la maladie. Au milieu d'un conflit fluide et mortel, des millions de personnes tentent simplement de survivre, de garder leurs enfants en sécurité et de trouver une sorte de normalité dans cette nouvelle réalité chaotique », a indiqué l'Unicef.

En dépit de cette grave situation qui est non sans conséquence sur le vécu des enfants et des femmes, l'Unicef œuvre pour protéger les enfants. C'est ainsi qu'il offre des services de santé essentiels et aide les enfants à retourner à l'école. Tout en regrettant que cette catastrophe ne fasse pas toujours la une des informations, l'Unicef révèle que les besoins des enfants sont aigus et devraient augmenter au fil des mois passés loin de leurs maisons dans un climat de peur et de violence continue.

L'on se rappellera qu'il y a quelques semaines, l'Unicef avait une fois de plus lancé un SOS pour les enfants du Grand Kasaï qui ont besoin d'une aide scolaire d'urgence.

Le Dr Tajudeen Oyewale, représentant a.i de l'Unicef en RDC avait plaidé pour la scolarité des enfants du Grand Kasaï. Car, selon lui, l'école est le lieu indiqué pour les enfants. « Il est essentiel de pouvoir rétablir au plus vite la scolarité des enfants du Grand Kasaï. L'école est un espace privilégié d'apprentissage, de socialisation, de protection et de construction de la citoyenneté. L'école donne aux enfants un cadre de normalité dans des périodes troubles et l'éducation constitue un espoir pour l'avenir de chaque enfant.

Par son action éducatrice, l'école porte en elle les ferments de la fraternité, du dialogue et de la réconciliation sociale », a-t-il indiqué. « Même si la volatilité de la situation sécuritaire limite l'accès humanitaire, il faut profiter des moments d'accalmie dans certaines zones pour intervenir et pour restaurer l'éducation », a-t-il poursuivi tout en insistant qu'« Une génération entière risque d'être sacrifiée si rien n'est fait pour apporter une assistance en éducation en situation d'urgence ».