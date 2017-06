Cameroun: Conflit à la douane - Le gouverneur du Nord met le personnel en rébellion

Jean Abate Edi'i à travers plusieurs notes de service redéployant le personnel du secteur des douanes du Nord a réussi à créer le désordre dans le corps des gabelous. Dans une enquête fouillée, plusieurs raisons sont évoquées pour justifier cette situation.

D'après plusieurs informations recoupées, le gouverneur du Nord Jean Abate Edi'i et le Chef secteur des douanes de la même région Mr Bello Seraphin auraient engagé un bras de fer qui voient à ce jour plus de 200 agents redéployés en l'espace de deux mois. Nos sources qui affirment qu'aujourd'hui que plusieurs agents profitent de la situation pour rester à des postes « juteux », avouent également que les « contres-affectation » seraient monnayées dans les services du gouverneur.

Pour des uns, d'après nos recoupements, qui sont réaffectés ailleurs par le Chef secteur du Nord pour des besoins de service et de rentabilité, il est facile de rabattre en brèche ce redéploiement en sollicitant dans les services du gouverneur et signé de la main de ce dernier une autre note de service pour soit le maintiendrait au même poste soit aux alentours de la région. La manœuvre voulant qu'un certain nombre de personnel de la douane ne puisse aller travailler dans des zones en perpétuel danger découlant d'attentat terroriste ou d'attaque du même type de la nébuleuse Boko Haram.

Conflit de compétence

Ayant cherché les mobiles de ce bras de fer, nous nous sommes rapprochés de quelques collaborateurs du gouverneur. Ces derniers affirment que le Chef secteur des Douanes du Nord est sous la « tutelle » du gouverneur de la région qui est la continuité de l'administration et par ailleurs Représentant du Chef de l'Etat dans la Région. D'après eux, il ne peut être autrement concernant un quelconque redéploiement du personnel. Affirmant que la « déontologie administrative » voudrait que tout déploiement du personnel fait dans la région doit d'abord passer par les services du gouverneur requérant un « Visa » voire une « signature » avant affichage dans d'autres services, il y a ici tout le respect de la procédure administrative.

Faux ! Rétorquerons les gabelous du Nord. De leur côté, cette interprétation des textes par les collaborateurs du gouverneur est erronée. D'après ces derniers, les sections de la douane camerounaise obéissent directement à la tutelle de la Direction Générale de la Douane (DGB). Ainsi, toutes notes de service administrative est de la compétence exclusive du Chef secteur des douanes qui a l'obligation et le devoir d'utiliser le personnel mis à sa disposition pour des activités efficaces et rentables pour la douane camerounaise. Pour le secteur du Nord ou du moins quelques collaborateurs voulant mieux expliquer ce conflit, pas besoin d'un « Visa » du gouverneur du Nord ou encore d'un autorisation de ce dernier pour redéployer du personnel ; le gouverneur du Nord étant un collaborateur privilégié du secteur des douanes, la seule obligation administrative, d'après eux, serait de lui rendre compte lorsqu'il y a nécessité.

Récidive d'un passéiste

D'après dans une quête de vérité, nous avons appris que ce n'est pas la première fois que Monsieur Abate Edi'i Jean entre en conflit ouvert avec un démembrement d'administration dans sa localité de compétence. Ayant toujours juré en la toute puissance de l'administration centrale dans la gestion dans affaires dans les localités décentralisées, l'actuel gouverneur du Nord affiche un comportement d'homme du passé ne voulant s'arrimer à l'évolution des systèmes et de l'administration.

D'après nos sources, le prédécesseur de Bello Séraphin à savoir Oumarou Dewa s'était déjà confronté à ce type de problème mais avait trouvé mieux de faire table-rase car étant proche de la retraite. Ayant été mis à la retraite il y a déjà un an, Oumarou Dewa semble avoir refilé une « patate chaude » à son successeur qui enregistre une expérience de terrain importante. Avant de devenir Chef secteur des douanes du Nord, Bello Séraphin a occupé le poste de Chef de bureau des douanes à Kousseri. Avant cela, il a également été chargé d'études assistant à la section des douanes du Port 1 à Douala. Pourrait-il régler définitivement cet imbroglio et désordre instauré dans sa section ? that's the question ?