Madagascar: Tsimbazaza - Une grenade offensive trouvée sur le parking de Roland Ratsiraka

Après la découverte de cette grenade, celui qui a conduit cette moto a déjà quitté le lieu. Pour l'heure, l'on ignore son identité. Il fera certainement l'objet d'une convocation pour enquête. Par le plus grand des hasards, la grenade était dégoupillée mais n'a pas explosé. Un Officier technicien en explosifs de l'Armée est venu sur le lieu pour désamorcer complètement l'engin. Quelques minutes seulement après la découverte de cet explosif, le bâtiment du Ministère du Tourisme était déjà investi par des éléments mixtes de la Gendarmerie, de l'Armée et de la Police nationale. A noter que l'enquête relative à cette affaire a été confiée à une équipe mixte composée entre autres, de la Brigade des recherches de Fiadanana et de la Brigade criminelle. Des techniciens de la Police scientifique étaient également présents sur le lieu.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.