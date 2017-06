Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - Ando Ratre, un entraîneur rigoureux et efficace !

Derrière le succès de l'Association Sportive Malgache (ASM) Paris se cache bien évidemment un coach qui fait profil bas, mais dont la contribution a été tout aussi importante. Ando Ratre fait partie de ceux-là.

Ando Ratre a connu un parcours exceptionnel ces derniers temps. Passionné par le football depuis tout petit, Ando reste encore très actif jusqu'à actuellement.

Doublé. Après avoir fait ses classes en tant que joueur au sein de la CNaPS Sports puis l'Association Sportive Malgache (ASM) Paris, il a rapidement été jeté dans le grand bain en tant qu'entraîneur. C'est à l'âge de 12 ans qu'il a commencé à jouer au football. A 16 ans qu'il a décroché son licence de première division avec la CNaPS Sports. Il a évolué au sein du club jusqu'à son départ pour la France à 21 ans. « J'ai essayé la boxe, mais, cela n'a pas duré », a-t-il expliqué. Après son service militaire, il est revenu à son premier amour qu'est le football. En 2006, Ando a intégré le rang de l'Association Sportive Malgache (ASM) à Paris.

Après 11 ans de carrière en tant que joueur, il est devenu coach de l'équipe en 2015. « Notre ancien entraîneur Mparany Rakoto a décidé d'arrêter et comme je fais partie des cadres de l'équipe, c'est moi qui ai pris le relais » a-t-il fait savoir. Après deux années à la tête de l'encadrement de l'ASM, son club a remporté le tournoi de football de la Rencontre Nationale Sportive (RNS) en 2016 à Lyon, un exploit réédité cette année à Poitiers pour un second titre. « Ayant eu une formation militaire, la rigueur et la discipline sont de mise au sein de l'équipe. J'ai opté pour l'amélioration des conditions des joueurs. D'ailleurs, on a renouvelé l'ossature de l'équipe avec de jeunes éléments », a-t-il indiqué. Et lui de continuer « On a gardé la même formule que 2016, les joueurs étaient beaucoup plus matures. Le sacre de cette année est plus facile qu'en 2016 ».

Manager. Ayant fait ses preuves en tant que coach en remportant deux fois de suite la RNS, un nouveau défi s'est présenté devant lui. Avec la 7e édition du tournoi de la DOM TOM Cup, Ando a été choisi pour coacher la sélection malgache. « Dès que Jaona de l'UFICASM m'a sollicité pour encadrer la sélection, je n'ai pas hésité. C'est un honneur de pouvoir coacher la sélection malgache à cette compétition. Je dirais, c'est un cadeau et un nouveau défi pour moi. L'équipe a raté de peu le titre en finale en échouant à la séance de tirs aux buts face à la sélection guadeloupéenne », a expliqué Ando.

Pour lui, un entraîneur devrait avoir les qualités d'un manager. Il a comme idole le technicien portugais, José Mourinho, coach de Manchester United. « Un bon coach sait gérer ses joueurs. Mourinho, c'est un entraîneur atypique considéré comme le meilleur du monde ». Ando n'a pas suivi une formation spéciale en coaching, mais, en tant qu'ancien joueur, il connaît toutes les bases et les rouages de la discipline. « Après mûres réflexions, je pense que je vais suivre une formation pour pouvoir mieux évoluer dans ce monde du ballon rond », a-t-il conclu.