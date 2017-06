Madagascar: Kick-boxing / Gala International - Les Malgaches étrillent les Réunionnais

Au gala international disputé dimanche au Gymnase d'Ambatomena, les combattants de la zone sud se sont imposés face aux Réunionnais en remportant trois victoires contre une pour leurs adversaires Réunionnais.

Ces derniers temps, le public fianarois a été gâté à travers les nombreuses compétitions de kick-boxing.

Domination. Les kickboxeurs du Sud de l'Ile ont justifié une fois de plus, qu'ils maîtrisent bien cette discipline. A l'initiative de Zanakala Sports et de Tsimitsitsy, ce grand gala a permis aux combattants de tâter l'international et de se mesurer face aux Réunionnais. La première victoire a été l'œuvre de François chez les moins de 71 kg en s'offrant du Réunionnais Eddy Demery. Il a dominé de la tête et des épaules son adversaire. Le Fianarois, Tafita engagé en moins de 67 kg n'a pas fait de dentelle face à Fabrice Monaiche. La vedette de la compétition était sans doute Rojolalaina. Habitué des compétitions majeures, Rojo absent du ring durant un certain temps a fait un retour réussi. Opposé à Thierry Ruitz, Rojolalaina a remporté la victoire à l'unanimité des juges dans la catégorie des moins de 63,5 kg. L'unique défaite revient à Tolotra de Manakara encaissée face à Bedan William.

Encourageant. Dans les combats entre malgaches, les présélectionnés au sein de l'équipe nationale en provenance de la zone sud, Lavakely, Dicot, Joe, Brown ont tous triomphé dans leur duel respectif. « Ils ont prouvé qu'ils sont forts et matures. Au vu des résultats et du niveau, c'est très encourageant » a souligné Briand Andrianirina, président de la Fédération malgache de kick-boxing et disciplines associées. Le combat retour est prévu pour le 26 août à La Réunion, mais en attendant, un duel avec les combattants de l'Afrique du Sud sera au programme. De belles bagarres en perspective...

Résultats

71 kg : François (Toliara) bat Demer Eddy (La Réunion).

- 67 kg : Tafita (Fianarantsoa) bat Monaiche Fabrice (La Réunion).

5 kg : Rojo Lalaina (Fandriana) bat Ruiz Thierry (La Réunion).

- 54 kg : Bedan William (La Réunion) bat Tolotra (Manakara).