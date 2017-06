Madagascar: Le SMM prêt pour un nouveau bras de fer avec le pouvoir

Le syndicat des magistrats de Madagascar ou SMM revient à la charge après avoir observé une accalmie de plusieurs semaines.

Ses membres qui avaient suspendu leur mouvement de grève avaient donné l'impression de tempérer leurs exigences. Il ne s'agissait pas d'une reculade, mais d'une stratégie bien pensée. Aujourd'hui, ils sont prêts à reprendre leur action pour appuyer leurs revendications qui n'ont pas été prises en compte par le pouvoir. L'ultimatum qu'ils ont posé à l'issue de leur assemblée générale est une première étape.

Les membres du SMM ont été très présents tout au long de l'affaire Claudine Razaimamonjy et ils ont fait en sorte qu'elle ne soit pas enterrée. La presse et l'opinion publique leur ont su gré d'avoir poussé les défenseurs de la dame dans leurs derniers retranchements. Il s'agit d'un des aspects du combat qu'ils mènent pour une justice responsable et indépendante. Il existe d'autres revendications qui entrent dans ce cadre. Ils les ont mises en avant à plusieurs reprises et n'ont reçu aucune réponse satisfaisante. C'est pour montrer leur détermination qu'ils avaient organisé la paralysie de l'appareil judiciaire.

Le ministère de la Justice avait devant la menace décidé d'engager un dialogue avec le syndicat. Les pourparlers ont eu lieu, mais ils n'ont pas été concluants. Et les magistrats, pour ne pas pénaliser les justiciables, avaient décidé de suspendre leur mouvement de grève tout en laissant planer la menace de le reprendre plus tard. Un certain temps s'est écoulé depuis et aucune avancée n'a été constatée. L'assemblée générale du syndicat a eu lieu hier et il a donc été décidé de mettre le pouvoir au pied du mur.

C'est un ultimatum de dix jours qui est posé. Il est appuyé par toute une série de motifs qui justifient la reprise de la grève. Les membres du syndicat ont attendu un geste du pouvoir. Las de ne pas être écoutés, ils sont prêts pour un véritable bras de fer.