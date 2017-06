Madagascar: Assemblée nationale - Evaluation des politiques publiques

Un atelier d'échanges sur l'évaluation des politiques publiques s'est tenu, hier, à l'Assemblée nationale.

Organisé à la demande du Parlement, cet atelier entend répondre aux besoins et préoccupations des sénateurs et des députés quant à leur rôle dans l'évaluation des politiques publiques. Entrant notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Programme « Africa Democracy Strenghtening», l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) apporte son appui au Parlement malgache. Ce projet, financé par l'Agence de coopération suédoise (SIDA), a pour objectif de contribuer au renforcement du processus de démocratisation à Madagascar à travers la promotion d'une action parlementaire efficace et effective.

Appui technique. Dans cette optique, EISA apporte, depuis septembre 2014, un appui technique spécifique aux parlementaires malgaches dans l'exercice de leur mandat. Il s'agit pour l'Institut de soutenir les initiatives déterminées par les plans stratégiques des deux Chambres visant à doter les parlementaires de tous les outils nécessaires à la mise en œuvre de leurs différentes missions et responsabilités. Ainsi, des ateliers et séminaires portant sur les différents aspects du mandat parlementaire sont régulièrement tenus afin de leur permettre d'être systématiquement au fait des exigences et compétences qu'exige leur statut.

Evaluation. Parmi les obstacles au plein exercice de cette fonction parlementaire figurent la méconnaissance et/ou l'inexistence de mécanismes et d'outils facilitant l'évaluation. Cette lacune affecte l'exercice effectif de cette attribution par les membres du Parlement et, par conséquent, leur efficacité dans ce domaine particulier. Ainsi, afin de leur permettre de renforcer leur rôle en la matière, cet atelier d'échanges vise à clarifier le rôle des parlementaires en matière d'évaluation des politiques publiques. De façon plus spécifique, il s'agira de les doter des compétences et outils pour une évaluation effective et efficace des politiques publiques. Il leur permettra également d'identifier les bonnes pratiques dans ce domaine particulier.